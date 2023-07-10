Чорно-білий топ – наймодніший тренд літа: їх носять всі світові інфлюенсери

Завжди мікс білого та чорного вважатиметься позасезонною класикою. Ця кольорова гама завжди є актуальною та ніколи не набридає. Найбажанішою річчю в гардеробі дівчат цього сезону став чорно-білий топ.

Чорно-білі топи з контрасною окантовкою натхненні естетикою Chanel ідеально впишуться у популярний літній тренд Old Money.

Читайте також 10 гарячих трендів літа, які на піку популярності

Такі майки є базовим елементом гардероба, тож їх легко можна міксувати з будь-якими речами в повсякденному стилі.

Streetstyle-зірки комбінують чорно-білі топи зі штанами вільного крою, міксують з лляними костюмами та носять в парі з денімом. Топи чудово підійдуть поціновувачкам класичних кольорів.

Його можна одягати на роботу в офіс, на зустріч з друзями чи романтичне побачення. Ахроматичні кольори здатні легко коригувати фігуру.

До прикладу, якщо поєднати чорний топ з низом того ж кольору, то візуально фігура буде виглядати стрункішою, а якщо обрати білий топ до чорного низу, у вас буде можливість підкреслити лінію талії.

Знайти чорно-білий топ можна в багатьох українських брендів. Естетика Old Money буквально поглинула світ моди, тож дизайнери пропонують чимало речей, які нагадують вбрання аристократів.

Також зверніть увагу, що в моді не лише чорно-білі топи з контрасною окантовкою, але й суцільні чи роздільні купальники.