У чорній сукні з жакетом: Анджеліна Джолі прийшла до Капітолію зі старшою донькою Захарою

Американська акторка Анджеліна Джолі разом зі своєю 17-річною донькою Захарою прийшли до Капітолію на зібрання, що присвячене введеню закону проти насильства над жінками. В рамках цієї події знаменитість обрала стриманий аутфіт.

Акторка часто бере участь у благодійних та суспільно значущих проєктах. На пресконференції в Капітолії зірка виголосила промову на підтримку закону проти насилля над жінками. Під час емоційного виступу Анджеліна ледь стримувала сльози.

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Жінка зазначила, що для багатьох жінок новий закон з’явиться надто пізно. Вона також заявила, що Конгрес США мав змогу переглянути законопроєкт впродовж останніх 8 років, оскільки остання його версія була прийнята ще у 2013 році.

Найбільше я хочу нагадати, що в таких сім'ях діти, які налякані та страждають у цей момент. Деякі з них, на жаль, померли. Але їх можна було врятувати,

– сказала Анджеліна Джолі.

До Капітолію зірка прийшла зі своєю донькою Захарою. Дівчина з’явилася на офіційному заході з синіми африканськими косичками. Вона одягнула чорну лаконічну сукню, а зверху бежевий подовжений жакет. Її образ доповнювали класичні чорні кеди.

Анджеліна Джолі обрала для виступу чорну елегантну сукню довжини міді, а зверху одягнула елегантний жакет, який підкреслила поясом на талії. Образ знаменитості доповнили лаковані туфлі на підборах та чорна сумка. Знаменитість розпустила волосся, зробила на обличчі ніжний макіяж та довершила аутфіт намистом з перлин.



Анджеліна Джолі з донькою Захарою біля Капітолію / Фото з Getty Images



Анджеліна Джолі з донькою Захарою у Капітолії / Фото з Getty Images

Нову світлину з Капітолію Анджеліна опублікувала у своєму інстаграмі. Вона подякувала Захарі за те, що донька була поруч з нею та заспокоїла її нерви перед пресконференцією.



Анджеліна Джолі з донькою Захарою у Капітолії / Фото з інстаграму