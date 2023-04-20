Чорний – найактуальніший колір, який ніколи не вийде з моди: добірка образів на кожен день

Чорний – це найпопулярніший колір в світі впродовж багатьох років. Він є в гардеробі кожної людини, тож без нього просто неможливо уявити будь-який наш образ. Одяг чорного кольору ми одягаємо найчастіше, тож вирішили підібрати для вас добірку готових монохромних аутфітів, які можна легко повторити.

У fashion-індустрії дизайнери не використовують жоден колір настільки часто, як чорний. Він є універсальним, тож поєднується з будь-чим. Також чорний доречний в будь-якій ситуації – для робочих буднів чи романтичного побачення.

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У світі є чимало любителів чорного кольору, які постійно поповнюють свій гардероб одягом лише у темних тонах, а то й взагалі одягаються в чорний з ніг до голови. Хоч іноді чорний навіює сум та здається нудним, втім все ж таки він має нотку елегантності та дороговизни.

Образи з чорним кольором ніколи не будуть нудними, якщо його вдасться правильно стилізувати з формою і пропорціями, але важливо правильно підібрати крій, фактуру та силует.

Суцільний чорний монохромний образ може оживити сорочка оверсайз, трендові шкіряні штани, цікава сумка чи пояс на штанах. Варіантів з чим поєднувати чорний верх і низ – безліч.

Fashion 24 зібрав кілька стильних образів інфлюенсерів, які ви зможете легко повторити. Одягайте цієї весни приталену довгу сукню як Розі Гантінгтон-Вайтлі, або ж коротку як Гейлі Бібер. Приміряйте джинсову міді спідницю, шкіряні куртки оверайз, жакети та бейсболки.