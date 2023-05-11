Актуальні чорні босоніжки на літо 2023: стильні приклади

Босоніжки чорного кольору – це практичне та елегантне взуття, яке легко впишеться у ваш літній гардероб. Цього року в тренді взуття на високих, середніх та низьких підборах, з елегантними ремінцями, в’єтнамки на підборах чи взуття з коштовним декором.

Якщо ви оберете модель, яка ідеально підійде до вашого стилю, то можете бути впевнені в створенні десятків образів. Окрім того не менш важливу роль відіграє колір. Чорне взуття підходить і під класичні кольори вбрання, і під яскраві.

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Як виглядають наймодніші босоніжки чорного кольору на літо – дивіться у матеріалі.

В’єтнамки на підборах

Таке взуття гарно підходить для міського гардеробу. Обирайте лаконічні моделі на танкетці або на акуратних маленьких підборах kitten-heels. Носіть їх з джинсами та білою сорочкою оверсайз, або ж з трикотажними сукнями на прикладі Алессандри Амбросіо.



Модні босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Босоніжки на танкетці

Взуття на танкетці знову повертається в моду. Вони довгий період були відсутні, а тепер знову стали найбажанішим взуттям зірок стрітстайлу. Такі босоніжки додадуть вам кілька сантиментрів зросту, залишаючись при цьому зручним взуттям на щодень.



Модні босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Босоніжки з тонкими перемичками

Цього літа нас чекає повернення культових босоніжок з тонкими ремінцями, які носила Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто". Ледь помітні перетинки виглядають на нозі дуже вишукано і стильно. Стилізуйте їх так, як це зробила Кендалл Дженнер і отримаєте бездоганний аутфіт.



Модні босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Чорні босоніжки на плоскій підошві

Такі босоніжки досить зручні та ідеально підійдуть для повсякденної носки. Звертайте увагу на взуття зі спортивними ремінцями, біркенштоки та практичні чорні слайдери. Комбінуйте босоніжки на плоскій підошві зі штанними костюмами, джинсами та сукнями.



Модні босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Босоніжки з декором

Взуття на високих підборах з красивим декором можна вдень носити в образі total-denim, а ввечері одягайте сукні на одне плече чи коктейльні плаття. Декоративними елементами можуть бути об’ємні бутони троянд, скульптурні підбори чи каміння.



Модні босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue

Босоніжки на платформі

Такі босоніжки підходять для тих, хто хоче додати собі зросту. У такому випадку ремінець навколо щиколотки обов’язковий, оскільки він буде міцно фіксувати взуття на нозі.



Модні босоніжки на літо 2023 / Фото з Vogue