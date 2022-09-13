Маленька чорна сумка – універсальна річ в гардеробі: стильні моделі, які носять блогери

Чорна сумка в мінімалістичному дизайні невеликого розміру – універсальний аксесуар, який ніколи не виходить з моди. Така сумка актуальна в прохолодні осінні дні та навіть в холодну зиму. Це є базова річ, яка довершить будь-які ваші образи – романтичні чи кежуальні.

Кожного сезону дизайнери випускають нові моделі сумок, тож вибір є чималий, пише 24 канал. Українські інфлюенсерки доповнюють свої літні образи лаконічною сумкою Saint Laurent та Celine. Також зараз надзвичайно популярною є чорна сумка із золотистою буквою "C" від бренду Coach.

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Маленька чорна сумка на плече є таким важливим елементом гардероба, як біла сорочка чи базовий жакет.

У невеличкі чорні сумки необов’язково мають вміщуватися усі найнеобхідніші речі. Зазвичай, в такі сумки можна поставити гаманець, телефон, ключі, помаду та дзеркальце.

Чорна мінімалістична сумка – це чудова інвестиція у ваш гардероб, оскільки її можна доповнювати до різноманітних образів. А ще такі сумки є позатрендовою моделлю, тож вона не вийде з моди за кілька сезонів.

На прикладі українських та закордонних знаменитостей показуємо вам найпопулярніші чорні сумки, які можна носити цілий рік.