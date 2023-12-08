Андре Тан дав поради, в якому одязі зустрічати Новий рік 2024

Дизайнер і модний експерт Андре Тан постійно ділиться зі своїми прихильниками fashion-порадами. Український модельєр напередодні Нового року дав власні поради щодо одягу, в якому варто зустрічати 2024 рік.

Грудень – період підготовки до свят, тож важливо підібрати для себе вбрання не лише на корпоратив, але й на Новий рік. На своїй особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан опублікував кілька порад, які варто врахувати для створення новорічного образу.

До теми Це треба знати: у якому кольорі зустрічати Новий рік, щоб залучити багатство

За словами дизайнера, 2024 рік буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Він уособлює вдачу, і щоб залучити її, важливо обрати новорічне вбрання в відповідних відтінках та матеріалах.

Кольори

Андре Тан рекомендує звернути увагу на 4 кольори: чорний, червоний, зелений та золотий.

Чорний – це універсальний колір, який підійде до будь-якого образу та символізує силу, елегантність і енергію;

– це універсальний колір, який підійде до будь-якого образу та символізує силу, елегантність і енергію; Червоний – символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі;

– символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі; Зелений – це колір миру, спокою і самого дракона. Однак зверніть вагу, що народженим у рік Дракона одягати зелені речі не рекомендовано;

– це колір миру, спокою і самого дракона. Однак зверніть вагу, що народженим у рік Дракона одягати зелені речі не рекомендовано; Золотий – колір багатства та процвітання. Одягайте його, якщо хочете залучити в своє життя достаток і благополуччя.



Андре Тан розповів в чому зустрічати Новий рік / Фото інстаграм @andre_tan_official

Пір'я

Дизайнер зазначає, що пір’я – це один із улюблених елементів дракона. Він надає образу розкішу та статутності.



Андре Тан розповів в чому зустрічати Новий рік / Фото інстаграм @andre_tan_official

Блиск і лелітки

Вони нагадують драконячу луску, а значить, точно не залишать їх володаря байдужим. А ще це декорування виглядає святково та яскраво.



Андре Тан розповів в чому зустрічати Новий рік / Фото інстаграм @andre_tan_official

Оксамит, шовк, атлас та парча

"Зелений дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері образом. Тому щоб задобрити символ року раджу зупинитися на дорогих і ефектних тканинах", – зазначив Андре Тан.



Андре Тан розповів в чому зустрічати Новий рік / Фото інстаграм @andre_tan_official

Яскраві аксесуари

Андре Тан радить обов’язково до образу додавати яскраві аксесуари - кільця, браслети, кольє. Вони можуть будуть масивними та помітними. Це приверне увагу дракона і схилить вдачу на вашу сторону. Будьте сміливими у виборі образа цього року, проявіться так, як не робили цього раніше.



Андре Тан розповів в чому зустрічати Новий рік / Фото інстаграм @andre_tan_official