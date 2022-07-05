Штани, а не брюки і мереживо, а не кружево: приклади "стильної" українізації
Джерело:інстаграм styleguide.ua
Впродовж 30 років незалежності України у нашому побуті залишилось чимало слів, які ми думаємо, що є правильними. Проте це всього лиш наслідки русифікації, яку нам залишив у "спадок" СРСР. Зокрема є чимало запозичень з інших мов.
У сучасній українській мові існує значна кількість запозичень з російської мови. Це сталось через сусідство українського й російського народів, а також тривале домінування Російської імперії, Радянського Союзу, що супроводжувалось мовним впливом.
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"Стильна" українізація / Фото з інстаграму styleguide.ua
У соціальній мережі Instagram авторка блогу styleguide.ua Яна Платонова розповідає про цікавинки у світі стилю та моди, а також звертає увагу на росіянізми (раніше – русизми), які виникли під впливом насаджування російської мови в Україні, а також на іншомовні слова. Типові лексичні помилки залишились у багатьох глянцях, сайтах магазинів, рекламах та іншій продукції, а українці вже настільки до них звикли, що не знають про інші, властиво українські назви речей гардеробу.
"Пропоную не лише вчитися бути стильними, але й писати і говорити про стиль та одяг правильно! За першою освітою я філолог і впевнена, що мові треба вчитися все життя. Але зараз, як стиліст, я дуже активно вивчаю український fashion ринок, вимальовую власну мапу українських брендів, шукаю знахідки для телеграму. Але мій внутрішній філолог щодня помічає на сайтах та в соцмережах, де було б правильніше використати інше слово. Я занотувала собі найчастіші такі випадки і з цього народився цілий допис", – написала Яна у блозі.
До прикладу, філологиня та стилістка навела кілька ось таких влучних прикладів, як не треба і як потрібно писати та говорити:
- брюки – штани (+ є прикментник брючний)
- рубашка – сорочка
- нижня білизна – спідня білизна
- лодочки – човники
- кружево – мереживо
- полоска, полосатий – смужка, смугастий
- шляпа – капелюх
- галстук – краватка
- тільняшка, тєльняшка – тільник, бретонка
- бутік – бутик
- плаття – сукня
- васильковий колір – волошковий колір
- еко кожа, еко шкіра – екошкіра
- топ модель – топмодель
- утюжити, гладити – прасувати
- стєлька – устілка