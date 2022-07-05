Штани, а не брюки і мереживо, а не кружево: приклади "стильної" українізації

5 липня 2022 , 11:10
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Джерело:

інстаграм styleguide.ua

Впродовж 30 років незалежності України у нашому побуті залишилось чимало слів, які ми думаємо, що є правильними. Проте це всього лиш наслідки русифікації, яку нам залишив у "спадок" СРСР. Зокрема є чимало запозичень з інших мов.

У сучасній українській мові існує значна кількість запозичень з російської мови. Це сталось через сусідство українського й російського народів, а також тривале домінування Російської імперії, Радянського Союзу, що супроводжувалось мовним впливом.

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"Стильна" українізація / Фото з інстаграму styleguide.ua

У соціальній мережі Instagram авторка блогу styleguide.ua Яна Платонова розповідає про цікавинки у світі стилю та моди, а також звертає увагу на росіянізми (раніше – русизми), які виникли під впливом насаджування російської мови в Україні, а також на іншомовні слова. Типові лексичні помилки залишились у багатьох глянцях, сайтах магазинів, рекламах та іншій продукції, а українці вже настільки до них звикли, що не знають про інші, властиво українські назви речей гардеробу.

"Пропоную не лише вчитися бути стильними, але й писати і говорити про стиль та одяг правильно! За першою освітою я філолог і впевнена, що мові треба вчитися все життя. Але зараз, як стиліст, я дуже активно вивчаю український fashion ринок, вимальовую власну мапу українських брендів, шукаю знахідки для телеграму. Але мій внутрішній філолог щодня помічає на сайтах та в соцмережах, де було б правильніше використати інше слово. Я занотувала собі найчастіші такі випадки і з цього народився цілий допис", – написала Яна у блозі.

До прикладу, філологиня та стилістка навела кілька ось таких влучних прикладів, як не треба і як потрібно писати та говорити:

  • брюки – штани (+ є прикментник брючний)
  • рубашка – сорочка
  • нижня білизна – спідня білизна
  • лодочки – човники
  • кружево – мереживо
  • полоска, полосатий – смужка, смугастий
  • шляпа – капелюх
  • галстук – краватка
  • тільняшка, тєльняшка – тільник, бретонка
  • бутік – бутик
  • плаття – сукня
  • васильковий колір – волошковий колір
  • еко кожа, еко шкіра – екошкіра
  • топ модель – топмодель
  • утюжити, гладити – прасувати
  • стєлька – устілка
Автор: Уляна Журба