Квітковий чокер – тренд 2023 року: як його носять модниці

Чокер з масивною квіткою – трендовий аксесуар на літо 2023. Він миттєво увірвався в тенденції та вже завоював любов багатьох модниць. Як носять квітковий чокер інфлюенсери – читайте далі.

Чокер з квіткою – досить ефектний та святковий аксесуар, втім інфлюенсери носять цей аксесуар не лише з сукнями, але й доповнюють ним базові образи на основі жакета і джинсів, пише 24 Канал.

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Квітковий чокер має всі шанси стати класикою літнього гардероба. Він чудово пасуватиме до штанних костюмів, сорочок, суконь-комбінацій чи максіспідниць. Модні блогерки носять такий чокер не лише зі взуттям на підборах, але й кросівками.

Пам’ятайте, що ваш образ формує не лише вбрання, але й аксесуари. Саме чокер з квітковою аплікацією допоможе вам створити красиві та романтичні образи.

Цей аксесуар став вірусним всього за кілька місяців, тож тепер його у своєму гардеробі мають всі, хто слідкує за модою і любить стильні образи.

Стилісти радять доповнювати образ чокером, який не навантажує зону декольте, а, навпаки, оголює її.



Стильні чокери з квітами / Фото з Pinterest



Стильні чокери з квітами / Фото з Pinterest



Стильні чокери з квітами / Фото з Pinterest



Стильні чокери з квітами / Фото з Pinterest



Стильні чокери з квітами / Фото з Pinterest