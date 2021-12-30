Чоботи-місяцеходи – наймодніше взуття зими 2022: надихаючі образи від модниць

Цього сезону в моду повернулися чоботи-місяцеходи, які здобули популярність ще у 2000-х. Модні інфлюенсери почали активно сторювати образи з масивних дутих черевиків, які схожі на взуття космонавтів.

Зараз мунтбутси ефектно доповнюють образи Кім Кардашян, Кайлі Дженнер і Кароліни Дуар. Футуристичні чоботи Moon Boot мають кілька переваг. Попри свій масивний вигляд, вони досить легкі, не промокають, набувають форму стопи та добре зберігають ноги в теплі в мінусову температуру.

Читайте також На крилі літака та в засніжених Альпах: найцікавіші модні покази у 2021 році

Найчастіше мунбутси обирають дівчата, які на тривалий період відправляються в гори. Такі чоботи ефектно доповнюють лижні костюми. Тепер масивні місяцеходи перемістилися в міські гардероби інстаграм-модниць.

Фешіоністи поєднують взуття з дутими пуховиками, шапками-вушанками, теплими светрами та навіть кашеміровими пальтами. Якщо ви слідкуєте за модними тенденціями та хочете повторити стильний аутфіт, радимо надихнутися образами від європейських стрітстайл-зірок.