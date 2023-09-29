Ці чоботи мають бути у вашому гардеробі: як виглядають абсолютні фаворити подіумів

Ботфорти повертаються в моду. Під час Тижня моди осінь-зима 2023/2024 їх представили чимало дизайнерів. Втім, якщо раніше були в тренді замшеві чоботи, які виглядали на нозі немовби панчохи, то зараз дизайнери пропонують вільні ботфорти.

Обирайте восени ботфорти на плоскому ходу або моделі на платформі чи підборах. Здебільшого чоботи виконані з матової чи лакованої шкіри в класичних кольорах (чорному, бордовому та карамельному). Також дизайнери представили чоботи у трендових металевих відтінках.

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Цього року у тренді дуже високе взуття. Бренди презентували ботфорти трохи вищі за коліна та радять робити ставку на чоботи до середини стегон. Дизайнери поєднували чоботи з сукнями-жакетами та прозорими гольфами, сукнями, светрами поло та шкіряними куртками.

Таке взуття дасть вам можливість комфортно носити сукні та спідниці в холодний сезон. Короткі речі, такі як спідниці та сукні чудово поєднуються з таким високим взуттям. Якщо вам буде потрібен додатковий шар на шкірі, ви завжди зможете додати колготки.

Вузькі чоботи, що обтягують ноги, вже не входять у список актуальних трендів, втім є певні винятки. До прикладу, трикотажні ботфорти Dion Lee з ефектом рибальської сітки мають небанальний та досить цікавий вигляд.



Трендові чоботи осені 2023 / Фото Vogue



Трендові чоботи осені 2023 / Фото Vogue



Трендові чоботи осені 2023 / Фото Vogue



Трендові чоботи осені 2023 / Фото Vogue



Трендові чоботи осені 2023 / Фото Vogue