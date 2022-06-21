Члени королівських родин 13 разів одягнули однаковий одяг: вражаюче фотопорівняння
Джерело:Insider
Члени королівської сім’ї постійно перебувають в центрі уваги та під спалахами фотокамер. Прискіпливі користувачі добре пам’ятають всі їхні виходи, тож помітили, що вони чимало разів виходили в одному ж і тому вбранні.
Так стається тому, що члени королівської сім’ї іноді працюють з одинаковими дизайнерами, одягаючи одній й ті ж речі з різницею в кілька років.
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Принцеса Мері та принц Данії Фредерік відвідали відкриття виставки "Обличчя королеви", присвяченої королеві Данії Маргреті II, у Музеї національної історії Фредеріксборга. У 2021 році таку ж сукню одягнула Кейт Міддлтон на Вімблдонський тенісний турнір в Лондоні.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Кронпринцеса Данії Мері у серпні 2019 року була одягнена у сукню Zimmermann з квітковим принтом. Зара Тіндалл, онука королеви Єлизавети, одягла таку саму сукню на святкування Платинового ювілею у червні 2022 року.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Принцеса Беатріс вийшла у світ у мерехтливій зеленій сукні від The Vampire's Wife у жовтні 2019 року. Кейт Міддлтон одягнула аналогічну сукню через рік під час візиту до Ірландії.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Графиня Уссекська Софі була одягнена у блідо-рожеву сукню Emilia Wickstead із чорним мереживом на рукавах у червні 2018 року. Через рік цей вихід повторила принцеса Беатріс.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Принцеса Швеції Софія одягнула зелену сукню LK Bennett у червні 2018 року. Знаменитість одягнула цю сукню на вручення дипломів у Стокгольмі. А от у Брюсселі королева Бельгії Матильда одягнула його вже без ґудзиків.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Принцеса Монако Шарлін вийшла на червону доріжку у сукні Stella McCartney на одне плече у лютому 2018 року. А вже у 2019 році король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали щорічну гала-вечерю для дипломатичного корпусу у Королівському палаці в Амстердамі. Для цієї події королева одягнула ту ж сукню, що й принцеса Монако.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Принцеса Мері одягнула білі костюмні штани на королівські заручини в Стокгольмі в травні 2017 року. Цього року її дочка Ізабелла одягнула штани своєї мами.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
У квітні 2017 року королева Нідерландів Максима приїхала на концерт у максі-сукні з квітковим принтом від Giambattista Valli. Через рік принцеса Швеції Мадлен пройшлася в ньому червоною доріжкою на благодійному вечорі в Нью-Йорку.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Наслідна принцеса Норвегії Метте-Маріт обрала блискучу сукню Erdem для заходу у листопаді 2016 року. У лютому 2017 року Кейт Міддлтон одягла таку саму сукню на захід у Лондоні.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Принцеса Софія одягла рожеву сукню Hugo Boss на службу у Королівському палаці у Стокгольмі у квітні 2016 року. Через рік цю сукню одягнула королева Іспанії Летиція, додавши до плаття пояс.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Кронпринцеса Швеції Вікторія на хрестини принца Швеції Олександра одягнула персикову сукню Ellie Saab. Згодом в аналогічному платті під час поїздки до Португалії з’явилася королева Нідерландів Максима.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Кронпринцеса Греції Марі-Шанталь обрала сукню Dolce & Gabbana з ґудзиками на День Дербі у червні 2014 року. Пізніше того ж місяця кронпринцеса Швеції Вікторія одягнула таку ж сукню, додавши пов'язку на голову та брошку.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24
Принцеса Олександра Люксембурзька була у блакитній сукні Jenny Packham на королівському весіллі у вересні 2013 року. Через місяць шведська принцеса Мадлен одягла таку ж сукню під час візиту до Нью-Йорка.
Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24