З чим носити модну шубу у 2024 році: найкращі поради від стилістки

У 2024 році шуба є доволі популярним головним верхнім одягом, тож нам не обійтися без стильних образів з цим вбранням. Стилістка на прикладах модниць показала, з чим найкраще поєднувати цього сезону різноманітні шуби.

Тренд на об’ємні вінтажні короткі чи довгі шуби поширився в інстаграм-просторі. Всі модниці завзято демонструють на собі образи, які хочеться негайно повторити.

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Та й неможливо уявити собі зимову пору без шуби. Це позачасовий елемент гардероба, який ніколи не вийде з моди. Можуть змінитися лише фасони та кольори. Єдине, що зараз носити не модно та вважається моветоном – шубу з натурального хутра, тому радимо обирати лише виріб зі штучного хутра задля створення якого не постраждала жодна тварина.

Цього року в моді шуби "баранчики" з закрученим ворсом, шуби з довгим ворсом наче пір’я та з коротким у вінтажному стилі. Найчастіше модниці обирають для себе світлі варіанти, втім дедалі частіше можна помітити в сірому, чорному та коричневому кольорі. Виглядають вони так само ефектно, як всі кремові, бежеві чи білосніжні варіанти верхнього одягу.

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Стилістка Тетяна Гулевата зібрала у своєму інстаграм-дописі всі стильні образи, які приміряють на собі цього сезону модні дівчата.

Надихаючись цими образами, радимо вам носити шубу з лосинами, джинсами, штанами, спідницями та джогерами. Доповнюйте виріб класичними чоботами на плоскій підошві чи підборах, уггами, черевиками челсі чи навіть кросівками.

Щоб розбавити образ не забувайте про шарфи й рукавиці, а також такі головні убори як шапка біні чи бейсболка. І звісно ж не забувайте про базові сумки, які вдосконалять ваш аутфіт.



Стильні образи з шубою / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи з шубою / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи з шубою / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи з шубою / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи з шубою / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи з шубою / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи з шубою / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи з шубою / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої