Як носити штани палаццо навесні: 5 модних варіантів на кожен день

Широкі штани палаццо вже стали певною класикою, тож без них неможливо уявити свій гардероб. У моду можуть входити карго, кльош, штани-сигарети, втім палаццо впевнено залишаються на своїх позиціях. Весна – ідеальний час, щоб інтегрувати палаццо у свій гардероб.

Вони ідеально підходять до прогулянок, а носити їх можна з будь-яким вбранням, пише Fashion 24. Палаццо є найвідомішими штанами на модній арені. Їх носить перша леді України Олена Зеленська, королівська особа Кейт Міддлтон та популярні модниці й інфлюенсерки.

Зверніть увагу 10 головних трендів весни: добірка, яка вам сподобається

Штани палаццо дозволяють створити бездоганні образи з мінімальною кількістю зусиль. Важливо лише підібрати красивий верх та відповідне взуття. Щоб надихнутися цікавими стилізаціями, радимо придивитися до образів модних дівчат, які показують на собі чудові варіанти, які підійдуть на весняну пору.

Монохром

Вбрання витримані в одному кольорі завжди виглядають дуже красиво та стильно, тому радимо дотримуватися базової палітри та приміряти вбрання базових кольорів: чорного, сірого, білого чи кремового кольору.

З тренчем

Класичний тренч – база на весняний період, тому радимо стилізувати палаццо з чоботами на підборах, балетками чи кедами, які гарно поєднаються в кежуальний стиль.

З білою сорочкою

Щоб скласти офісний образ, спробуйте поєднати будь-який колір штанів палаццо з білою сорочкою. Усі варіанти будуть стильними та доречними.

Зі шкіряною курткою

Класична косуха гарно поєднується з палаццо та додає образам невимушеності. Поєднуйте штани з чоботами на підборах чи кедами у стилі Adidas Samba.

З пальтом

Початок весни – доволі холодний, тому важливо утеплювати свої образи пальтами. Обирайте модні фасони розміру міді в базових кольорах та довершуйте ними будь-які штани. Щоб додати аутфіту родзинки – можете одягати бейсболку.

Загалом штани палаццо добре поєднуються з блузами. Радимо придивитися до варіантів з бантиками, які цього сезону є дуже популярними. Також їх носять з базовими футболками та майками, класичними лонгслівами та светрами, а ще з джинсовими куртками, бомберами та просто з жакетами.