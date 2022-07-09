З чим поєднувати шорти влітку: найкращі варіанти

Шорти – невід’ємна річ гардероба на літо. Вони ідеально підходять для спекотної пори року. Влітку шорти поєднують з світшотом, жакетами, футболками, майками і топами.

Дизайнери для сезону весна – літо 2022 представили чималий вибір універсальної речі гардероба на літо. На подіумі моделі представляли шорти з льону, костюмної тканини, бавовни чи трикотажу.

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З топом і жакетом

Кроп-топ і жакет вважаються стильним комбо на літо. Вони чудово поєднуються з шортами та чудово доповнюються кросівками, сандалями чи босоніжками. Givenchy представили стильний look з розслабленими шортами та сабо, а от Chanel продемонстрували костюмний образ з додаванням сумки з бісером та чокером.



Стильні поєднання з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні поєднання з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні поєднання з шортами на літо / Фото з Instagram



Стильні поєднання з шортами на літо / Фото з Instagram

З легкими блузами

Шовкові та шифонові блузи досі не втрачають своєї популярності. За допомогою кількох яскравих кольорів можна створити color blocking, або ж обмежитися лише одним відтінком.



Стильні поєднання з шортами на літо / Фото з Instagram

З верхнім одягом

Поєднання шортів зі світшотами – ефектне комбо в дощову погоду. Також така стилізація ідеально підійде для прохолодних літніх вечорів. Якщо оберете світшот та шорти одного кольору, то можете розбавити look за допомогою яскравої сумки та головного убору або ж залишити аутфіт в одному кольорі.



Стильні поєднання з шортами на літо / Фото з Instagram