З яким кольором найкраще поєднується червоний: добірка образів на весну

Дівчата, які слідкують за модою, точно знають, що червоний – хіт сезону. Він з’явився серед актуальних кольорів ще восени, але досі не здає своїх позицій та буде популярним в наступному сезоні.

Напередодні весни багато модниць займаються оновленням гардероба. До списку базового вбрання обов’язково додайте річ в червоному кольорі. Ви не лише зможете створювати чимало монохромних образів, але й поєднаєте з багатьма іншими кольорами.

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Стилістка Тетяна Гулевата зазначила, що червоний цілком може бути базовим кольором, оскільки він актуальний, а зараз ще й став доволі трендовим. У своєму черговому інстаграм-дописі стилістка розповіла про найкращі поєднання інших кольорів, які пасують до червоного.

За її словами, не обов’язково обирати вбрання. Доповненням до червоного можуть бути аксесуари (сумка, ремінь, шарф чи рукавиці). Також радимо не забувати про взуття та головні убори.

Які кольори найкраще поєднуються з червоним

червоний + денім;

червоний + беж;

червоний + чорний;

червоний + білий + чорний;

червоний + білий;

червоний + сірий;

total red;

червоний + рожевий;

червоний + фіолетовий + зелений;

червоний + зелений.

Найлегше вам вдасться поєднати червоний з денімом, адже джинси та червоне пальто або светр – ідеальна стилізація, яка досить проста у створенні. Також червоний добре поєднується з базовою палітрою кольорів: бежевим, чорним, білим чи сірим.

Якщо ж ви любите яскраві образи, залюбки приміряйте червоний разом з рожевим, фіолетовим чи зеленим. І не забувайте про розкішні монохромні образи, тож одягайтеся в червоний з ніг до голови.

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