З чим носити білі штани: 7 простих та стильних образів на літо

Білі штани завжди привертають увагу оточуючих. Влітку штани світлого кольору ми одягаємо найчастіше, тому радимо придивитися до кількох стильних образів, які можна легко стилізувати.

Білі штани є в гардеробі у кожної дівчини, втім якщо у вас таких немає, то поспішіть їх купити, адже вони входять до списку базових речей на літню пору, пише 24 Канал.

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Штани білого кольору чудово тріумфують над іншими штанами саме в спекотний період. Вони такі ж універсальні, як класичні блакитні джинси, тож з ними легко створити стильні образи.

З білою сорочкою

Кожного літа білі сорочки проживають момент слави. Влітку вони стають особливо популярними, оскільки пасують до світлого вбрання, а також рятують нас у прохолодну пору. Модниці носять сорочки з майками і топами, а також одягають їх зі штанами, як самостійну одиницю.

З джинсовою курткою

Денім цього сезону знову став трендовим, особливо джинсові куртки. Носіть їх влітку не лише з джинсами, але й світлими штанами. Для правильних кольорових акцентів підберіть синю кепку та взуття з деніму чи блакитними вставками, на прикладі модної інфлюенсерки.

З топом

Короткі топи в парі зі штанами виглядають дуже стильно та по-літньому. Саме тому радимо вам створити такий відвертий, але цікавий образ та довершити вихід панамою.

З білою футболкою

Якщо ви любите надихатися образами інфлюенсерів, то рекомендуємо надихнутися аутфітом Гейлі Бібер. Модель одягнула білі штани, які доповнила чорним поясом та довершила look білим верхом. Щоб створити ахроматичний аутфіт, білявка одягнула чорну стьобану сумку та сонцезахисні окуляри чорного кольору.

З топом-бандо

Зараз інфлюенсери почали все частіше стилізувати свої образи з топом-бандо. Ймовірно, він вже є новим мікротрендом літа. Влітку ця річ досить комфортна, бо дає тілу дихати, а в парі з білими штанами створює цікавий та стильний образ.

Зі світшотом

Літо – це не завжди про максимально відкрите вбрання, часто нам доводиться одягати світшоти в холодний день. Португальська стилістка Софія Коельо вирішила доповнити білі штани зеленим світшотом та бейсболкою в тон.

З блейзером

Також влітку ми довершуємо свої аутфіти блейзерами. Обирайте будь-який колір, адже до білих штанів пасують всі відтінки жакетів.