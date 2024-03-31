В'язана жилетка – трендова річ весни: добірка стильних варіантів, які підійдуть всім

Кілька сезонів тому в моді були в’язані жилетки. Тепер вони знову повернулися в моду. Це ідеальний варіант у прохолодні весняні дні в поєднанні з просторими штанами.

Стиль нагадує модну філософію скандинавок, він зручний, м’який та красивий. Цей тренд є затишним та універсальним. Жилетки можна поєднувати з футболками, сорочками, лонгслівами, спідницями та штанами.

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Як виглядають трендові жилетки

Щоб вам було легше орієнтуватися у стилізації, розповімо про найцікавіші варіанти, які ви можете придбати для себе цієї весни.

З високим горлом

Якщо ви хочете звільнитися від товстого шару одягу, тому оберіть для себе жилетку, яка захистить від прохолодного вітру. Обирайте для себе жилетки прямого силуету, які гарно поєднуються з сорочками. Окрім класичних однотонних варіантів, зверніть увагу на яскраві моделі.



Актуальні жилетки на 2024 рік / Фото Vogue

На блискавці

Останні кілька років з моди не виходять светри й жилетки на блискавці. Завдяки вільному крою з ними можна легко створити багатошарові образи та й загалом вони ідеально вписуються в повсякденні виходи.



Ефектні жилетки на 2024 рік / Фото Vogue

Вкорочена

Така жилетка є чимось новим й цікавим. Носіть її з сорочкою та обирайте для себе річ з V-подібним вирізом.



Красиві жилетки на 2024 рік / Фото Vogue

З рельєфним узором

Спробуйте придбати жилетку з нашитими елементами чи обрати жилетку в техніці печворк чи класичний варіант з симетричною рельєфною в’язкою.



Модні жилетки на 2024 рік / Фото Vogue

На ґудзиках

Жилетка з ґудзиками – класика жанру. Обирайте для себе приталений варіант з рюшами в ніжному блакитному кольорі.



Стильні жилетки на 2024 рік / Фото Vogue

Носіть жилетки з джинсами різних фасонів, спідницями в розмірі міні чи міді чи штанами палаццо. Образи будуть однаково гарно виглядати з кросівками, лоферами, туфлями на підборах чи босоніжками.