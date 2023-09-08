З чим носити сорочку цієї осені: універсальні образи, які підійдуть всім
Восени вже не дуже вдається виходити на прогулянки без сорочки. Ранки та вечори стають прохолоднішими, тож радимо вам звернути увагу на найцікавіші образи, які можна легко приміряти цього сезону.
Сорочка – це базова та універсальна річ в нашому гардеробі, пише 24 Канал. До найпопулярніших сорочок сезону належить біла та блакитна.
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Саме їх найчастіше одягають дівчата. Також в моді сорочки з принтом – у клітинку та горизонтальну смужку. Розглянемо на прикладах модниць з чим саме можна комбінувати базовий елемент гардероба цього сезону.
З чорними штанами
Поєднання білої сорочки та чорних штанів – це класика. Щоб образ заграв новими барвами – можете довершувати його джинсовою сорочкою.
З атласною спідницею
На початку осені одягайте шовкову спідницю з балетками чи кросівками та поєднуйте з базовою майкою та сорочкою оверсайз.
З білими штанами
Одягайте в теплу осінню пору сорочки з білими штанами. Можете доповнювати їх чорним поясом та лоферами, або ж для зручності одягайте кросівки чи балетки.
З джинсами
Сорочка в поєднанні з джинсами – базова стилізація, яка підійде і для офісних буднів і для аутфітів вихідного дня. Змінювати вигляд можна за допомогою взуття – одягайте туфлі чи чоботи на підборах.
Зі шкіряними штанами
Штани з екошкіри ще не покинули модні тенденції, тож можете поєднувати цікаву принтовану сорочку саме з такою моделлю штанів.