Для найяскравіших образів: як одягати шкарпетки в цьому сезоні, щоб виглядати стильно

Ми завжди уважно підбираємо до своїх образів сумки та прикраси, експериментуємо з вибором кольорів. Проте сьогодні хочемо звернути вашу увагу на інший аксесуар, який обов'язково має бути в гардеробі кожної жінки і який можна цікаво поєднувати — шкарпетки.

Це не лише спосіб утеплитись, але й можливість зробити ваш образ стильним та додати акцентів. За словами стилістів, за допомогою шкарпеток можна освіжити свій вигляд і зробити його цікавішим. Ми зібрали для вас декілька ідей по стилізації шкарпеток.

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Як стилізувати шкарпетки цього сезону

Найбільш популярним варіантом серед модниць є поєднання "шкарпетки + лофери", які вони успішно поєднують з джинсами та легкими джемперами; мініспідницями, светрами й об'ємними піджаками; ніжними мереживними блузами та шортами.

Популярні як шкарпетки базових відтінків, так і яскравіші моделі. Крім того, також популярні комбінації шкарпеток з туфлями та босоніжками на підборах, а також класичні поєднання з кросівками чи короткими уггами.

Шкарпетки + лофери + джинси + блуза



З чим носити шкарпетки / Фото Fa Alanis

Шкарпетки + туфлі на широких підборах



З чим носити шкарпетки / Фото junesixtyfive.com

Шкарпетки + туфлі на підборах + мініспідниця + кардиган



З чим носити шкарпетки / Фото Pinterest

Шкарпетки + лофери + колготки + мініспідниця + светр + піджак



З чим носити шкарпетки / Фото Pinterest

Шкарпетки + короткі уггі



З чим носити шкарпетки / Фото Pinterest

Обирайте аутфіт, який вам до вподоби найбільше та експериментуйте з образами. З такою стилізацією ви точно будете в центрі уваги.