Леопардові штани – хіт сезону: 18 образів від модних інфлюенсерів

Анімалістичний принт багатьох дуже лякає. Погодьтеся, ці речі й справді незвичні та є антиподом базових речей, однак оминути леопардові речі цього сезону аж ніяк не вдасться, тому розповідаємо про справжній хіт, який вже захопив гардероби світових модниць – штани.

У модних колах леопардовий принт певний час вважався антитрендом, пише Fashion 24. Кілька років тому інфлюенсери почали потрохи додавати його у свої образи, але й це не спрацювало, бо більшість таки боялося створювати аутфіти на основі хижого принта.

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З чим носити леопардові штани

Та справжній резонанс стався вже на початку 2024 року, тож перед цим трендом просто неможливо встояти. Чимало відомих брендів презентували свої колекції з леопардовим вбранням, серед яких виділялися штани.

Справжній бум та стильні образи модних дівчат поступово стали звичними для нашого ока, тож виразний візерунок більше не лякає. Анімалістичний принт має багато версій, які можна застосувати у своїх образах – це лонгсліви, жакети, верхній одяг чи навіть взуття. Та для багатьох ці речі важко стилізувати в щось гармонійне, тому на допомогу приходять штани.

Модні дівчата по всьому світу вже демонструють цікаві образи зі штанами, які можна легко запровадити у свій гардероб.

Носіть леопардові штани з білою чи чорною футболкою, жакетами чи сорочками. Будь-який верх в базовому кольорі є відмінним поєднанням. На низ одягайте будь-яке взуття: балетки, кросівки, лофери чи туфлі.

Деякі модниці поєднують штани з рожевим чи червоним одягом. Виглядають такі аутфіти й справді красиво, тому спробуйте їх повторити на власному прикладі.

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Які ще штани в моді у 2024 році

У 2024 році домінуватимуть базові штани палаццо, штани карго з нульових та лляні штани на шнурівках. Як їх стилізувати та які кольори обирати – читайте в нашому матеріалі.