5 простих образів з джинсами, які можна повторити восени: найкраща добірка
Джерело:Who What Wear
Джинси залишаються універсальними з року в рік. Спочатку вони створювалися як робочий одяг, а зараз без них неможливо уявити свої щоденні образи.
За допомогою класичних джинсів можна створити чимало цікавих аутфітів, які підійдуть для офісу, прогулянок і побачень. Цікаві стилізації демонструють на собі стрітстайл-зірки, які легко повторити.
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Біла сорочка
Образи з білою сорочкою виглядають красиво і просто. Вони виглядають доволі елегантно і трендово. Чимало брендів презентували на подіумах джинси з білою сорочкою.
Шкіряна куртка
З першими осінніми холодами в хід йде шкіряна куртка та чоботи. Саме ці речі чудово поєднуються з базовими джинсами.
Жакет
Бренд Gucci продемонстрував на подіумі білу сорочку в парі з жакетом та джинсами. Щоб розбавити образ обирайте ефектні прикраси та аксесуари.
Балетки
У відносно теплу осінню погоду не забувайте про балетки. Якщо хочете бути стильними обирайте взуття з T-подібним ремінцем або ж будь-які інші – Мері Джейн чи в сіточку.
Чорне пальто
Довгі пальта будуть особливо актуальними в цьому сезоні, тож сміливо поєднуйте їх з улюбленими джинсами.