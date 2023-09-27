5 красивих образів з джинсами, які ви можете повторити восени: ефектні варіанти

Джинси – найулюбленіша річ в гардеробі дівчат. Вони є прекрасною основою для комбінування будь-яких образів. Надихаючись модними виходами інфлюенсерів, радимо вам кілька стильних аутфітів, які підійдуть на осінню пору.

За допомогою джинсів можна скласти чимало цікавих образів, пише 24 Канал. Джинси чудово комбінуються з будь-яким взуттям, одягом, верхнім вбранням та сумками.

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Обирайте для себе прямі, широкі, з низькою чи високою посадкою, карго, кльош, потерті чи будь-які інші джинси незалежно від кольору та поєднуйте з цікавим вбранням, надихаючись образами інфлюенсерів.

Широкі джинси + балетки Мері Джейн

Джинси з широкою штаниною будуть користуватися цієї осені особливою популярністю. Поєднуйте їх з балетками Мері Джейн та яскравою блузою.

Джинси + смугастий кардиган

Речі у смужку все ще залишаються актуальними, тому поєднуйте джинси з кардиганом в чорно-білу смужку, светром чи світшотом.

Джинси + сорочка на поясі

Сорочка зав’язана поверх джинсів – модний трюк, яким користуються чимало модниць. Радимо цієї осені зав’язувати сорочку на джинсах та поєднувати образ з бомбером та бейсболкою, як це зробила Алісія Родді.

Джинси + молочний тренч

Джинси чудово пасують до будь-якого верхнього одягу. У вересні поєднуйте їх з тренчем – молочним, бежевим чи чорним шкіряним.

Джинси + жакет

Якщо ви ще не носите верхній одяг, то нехай ваші джинси довершує жакет в клітинку та базові білі кеди.