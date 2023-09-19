5 образів з чоботами, які ви зможете повторити цієї осені
Джерело:Who What Wear
Незалежно від того, який у вас стиль, кожна з вас приміряє цієї осені чоботи. Це взуття є незамінним в холодну пору року. Щоб вам було легше скласти цікаві аутфіти, пропонуємо надихнутися цікавими образами інфлюенсерів.
Джинси, штани, сукня та спідниця з чоботами – найуніверсальніша формула на осінній сезон. Ці речі легко поєднувати з чоботами, тож кожна з вас віднайде для себе улюблений аутфіт.
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Жакет + джинси кльош
Сезон жакетів офіційно розпочався, а це означає, що ми будемо їх застосовувати з різноманітним взуттям, зокрема, з чоботами. Обирайте цієї осені широкі джинси або кльош, які поєднаєте з чоботами на підборах.
Стьобана куртка + білі штани
У прохолодні дні стьобана куртка стане найкращим варіантом, щоб зігрітися. Одягайте базову чорну куртку з білими широкими штанами та довершуйте look чоботами челсі.
Яскравий светр + широкі джинси
Не бійтеся додавати багато яскравих фарб в осінній гардероб. Яскравий в’язаний светр покращить вам настрій у похмурі дні. До того ж, його легко поєднувати з джинсами та чоботами.
Базовий лонгслів + яскраві чоботи
Це ідеальний образ парижанок на осінню пору року. Вони завжди зроблять ставку на базовий лонгслів, поєднавши його з класичними джинсами. А от родзинку їхньому образу може принести яскраве взуття.
Шкіряний бомбер + мініспідниця
Бомбери цього сезону є доволі популярними, тож радимо вам звернути свою увагу на варіант у вінтажному стилі та поєднати його з мініспідницею.