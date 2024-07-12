Блакитна сорочка – безперечний тренд літа: з чим її стильно носити

Літо приносить у наш гардероб більше кольорів та легких матеріалів. На противагу яскравому червоному влітку також набирають популярності ніжні пастельні відтінки. Радимо зосередити свою увагу на блакитному, а саме – сорочці оверсайз.

Класичні блакитна сорочка є універсальним елементом гардероба. Це така собі певна база, яка поєднається з будь-якими речима. Якщо біла сорочка може виглядати дещо офісною, то вже блакитне вбрання більш розслаблене. Блакитний викликає асоціації з відпочинком та зможе підняти настрій.

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Стилізувати таку сорочку можна по-різному, оскільки вона добре підходить до купальника, до улюблених джинсів, шовкової спідниці чи сукні кроше.

З чим носити блакитну сорочку

Найбільшим джерелом натхнення є fashion-блогери, які на своєму прикладі демонструють, як саме треба стильно носити образ. Радимо спробувати цього літа total-look у блакитному відтінку. Поєднання речей одного кольору завжди виглядало дорого. Це можуть бути костюми з сорочки та шортів з льону чи сорочка зі штанами з шовку.

Влітку також актуальною є смужка, а в блакитному кольорі вона одразу створить морську естетику, яку ми так любимо в спекотну пору.

Стилізувати сорочку на щодень можна з джинсами різних кольорів та фасонів, з шортами-бермудами, велосипедками, довгою спідницею, топами та базовими футболками й майками. Щоб зробити образ цікавішим – додавайте масивні прикраси, сонцезахисні окуляри та яскраве взуття.



Стильні образи з блакитною сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з блакитною сорочкою / Фото Pinterest



Стильні образи з блакитною сорочкою / Фото Pinterest



Красиві образи з блакитною сорочкою / Фото Pinterest



Стильні образи з блакитною сорочкою / Фото Pinterest

Блакитна сорочка влітку може стати альтернативою верхньому одягу, за необхідності додаткового вбрання в прохолоднішу погоду.

У всіх магазинах зараз стартували розпродажі, тож ви зможете віднайти для себе річ за вигідною ціною. Та навіть, якщо ви придбаєте сорочку з нової колекції – це стане чудовою інвестицією у базовий гардероб.