Як стилізувати бейсболки весною: 27 найкращих образів

Українська стилістка Яна Платонова вирішила розповісти, як стильно носити цієї весни бейсболки. У добірці аутфітів ви точно знайдете щось для себе!

Бейсболки не виходять з моди, тому якщо ви їх любите і вони вписуються у ваш гардероб – сміливо купуйте.

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Яна Платонова зазначає у своєму блозі, що багато хто не знає, що існують різні види бейсболок, відмінності можуть бути у "куполі" аксесуару, наявності або відсутності задньої застібки, виду козирка тощо.

За її словами, вид бейсболки впливає на посадку, тому, якщо ви одного разу приміряли кепку і вам здалося, що цей аксесуар не для вас, можливо, ви просто не знайшли свою модель.

Помилково вважати, що бейсболки гармонійно вписуються лише в спортивний стиль. Casual, smart casual і навіть мінімалізм вони також чудово доповнять,

– зазначила стилістка.

Кепки гарно поєднуються зі штанними костюмами, а в цьому сезоні – коли в моду входить жилетки, одягайте костюм-трійку та доповнюйте його кросівками з бейсболкою. Гарантуємо, ви отримаєте бездоганний вигляд.

Безумовно, бейсболки чудово підходять під будь-які джинси та кросівки з кедами. Верх ви можете поповнювати улюбленими жакетами.

Гарно відтіняють чорні кепки білі образи, або ж біла кепка – чорний аутфіт. А от кольорова модель здатна додати аутфіту цікавої родзинки.

Цієї весни носіть бейсболки з лонгслівами, світшотами, худі, бомберами, джинсовими куртками та шкірянками.



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram



Стильні образи з бейсболками / Фото з Instagram