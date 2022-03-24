На честь 70-річчя на троні: Vogue British представляє обкладинку з фото Єлизавети II 1957 року

На честь 70-річчя на престолі Єлизавети II британський Vogue презентує обкладинку зі світлиною, яку зробили королеві у 1957 році.

Британський Vogue вирішив вшанувати платиновий ювілейний Єлизавети II – її 70-річчя на престолі. Її Величність з’явилася на квітневій обкладинці глянцю.

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Редакція вирішила помістити на особливу обкладинку світлину юної Єлизавети II. Цей знаменитий кадр зробив Ентоні Армстронг Джонсом. На чорно-білому фото королева позує у діамантовій діадемі та коштовних ювелірних прикрасах.

"Квітневий випуск British Vogue віддає шану королеві спеціальною обкладинкою видання. Оскільки Її Величність стає першим британським монархом в історії, який відзначає платиновий ювілей, квітневий номер досліджує унікальні стосунки Vogue з королівською особою та містить зображення з архіву Vogue House", – йдеться у дописі британського глянцю в інстаграмі.

Її Величність Королева Єлизавета II сфотографована Ентоні Армстронгом Джонсом у 1957 році.



Квітнева обкладинка британського Vogue / Фото з інстаграму

Свою 70-ту річницю перебування на престолі Єлизавета II відзначила ще 6 лютого. Королева зійшла на престол 6 лютого 1952 року у 25-річному віці. Платиновий ювілей Єлизавети II є першим платиновим ювілеєм в історії британської монархії. Цю безпреценденту річницю Сполучене Королівство та Співдружність Націй відзначатимуть впродовж всього 2022 року.

95-річна Єлизавета II – найстаріший правлячий монарх у світі та найстаріша у світі глава держави. Її величність є покровителькою понад 600 благодійних та інших організацій.