Яку сукню одягнути на День Валентина: найкрасивіші варіанти в червоному кольорі

Ще з осені 2023 року червоний увірвався в модні тренди та не збирається здавати позицій. Так вже склалося, що червоний вважається головним кольором Дня Валентина, тож пропонуємо вам обрати в це свято романтичну сукню в ефектному червоному кольорі.

Червоний завжди прикрашав колекції брендів та ніколи не виходив з моди, втім саме за останніх пів року за ним спостерігається шалена хвиля популярності. Дизайнери вже навіть представили у цьому сміливому кольорі пальта, екошуби, костюми, взуття та, звісно ж, сукні.

Дивіться також Не лише чорна сукня: 5 романтичних образів на День Валентина, які вам сподобаються

Червоні сукні на День Валентина

Червоний колір здатен привернути до себе увагу, а в День закоханих він асоціюється зі спокусою та коханням. Обирайте для себе розкішну будуарну версію з мереживними вставками чи шкіряне плаття з відкритими плечима. Остання модель все частіше зустрічається в модних просторах, тож зверніть на сукню-бюстьє зі шкіри особливу увагу.

Також не забувайте про шовкову сукню-комбінацію, яка завжди є актуальною та трикотажні плаття довжини максі або ж інші не менш стильні варіанти з розрізом на нозі.

На вечерю в ресторан обирайте кокетливу сукню з оборками або ж робіть ставку на сукню з квітковими аплікаціями. Втім прихильники класики можуть одягати на побачення звичайне мінімалістичне плаття, яке виглядатиме нічим не гірше, аніж сукні з оздобленням.

Червоні сукні стануть хітом весняно-літнього сезону, тож ви здійсните вигідне капіталовкладення, адже ще неодноразово одягнете її в теплий сезон.

А щоб ваші образи в День закоханих були ідеально розкішними – не забувайте про прикраси, аксесуари, зачіску та макіяж. Незначні штрихи здатні кардинально покращити образ. Аутфіт з сукнею поєднайте з чоботами на підборах та довершіть верхнім одягом: довгою дублянкою, шубою чи утепленим пальтом.



Актуальні червоні сукні на День Валентина / Фото Vogue



Актуальні червоні сукні на День Валентина / Фото Vogue



Актуальні червоні сукні на День Валентина / Фото Vogue



Актуальні червоні сукні на День Валентина / Фото Vogue



Актуальні червоні сукні на День Валентина / Фото Vogue