Chanel перерахував 2 мільйони євро організаціям, які допомагають біженцям з України

Французький Модний дім Chanel опублікував офіційну заяву, в якій заявив, що жертвує на потреби України 2 мільйони євро.

Увесь цивілізований світ підтримує Україну в боротьбі з російськими окупанами. Про нас згадують знамениті інфлюенсери, актори, співаки, дизайнери та модні бренди.

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Частину зі своїх заробітків Україні віддала Белла Хадід. Модель Ірина Шейк також зазначила, що долучилася до збору грошей.

3 березня стало відомо, що один із найбагатших людей Європи Бернар Арно віддає на потреби українцям 5 мільйонів євро. Креативний директор Balmain Олів’є Рустен, який захоплюється гідністю та жагою до свободи українців, також сказав, що перерахує гроші у фонд UNHCR.

Модний будинок Chanel пожертвував на потреби українців 2 мільйони євро

Модний дім Chanel вирішив також підтримати Україну, тож опублікував у своєму інстаграмі офіційну заяву, в якій йдеться про пожертвування в розмірі 2 мільйони євро. Гроші будуть перераховані організаціям, які допомагають біженцям з України.

"Chanel виступає за мир всіх людей від початку конфлікту в Україні. Захист та безпека наших працівників є нашим пріоритетом, а також фінансова та моральна підтримка. У цей критичний час ми вирішили негайно зробити пожертву 2 мільйони євро для двох організацій, які відповідають за догляд постраждалих сімей та дітей. Модний будинок Chanel є однією громадою, ми продовжуємо вірити в негайне мирне вирішення конфлікту", – йдеться в повідомленні.

В Україні триває 8 день російсько-української війни. Вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор продовжує цинічно обстрілювати міста ракетами та наносить удар по мирним жителям. Від рук кровавих окупантів померло понад 2 тисячі ні в чому не винних людей. Хронологію подій – читайте у статті.