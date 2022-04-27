Брунатний – карпатські ліси, квітки – поля Київщини: колекція бренду Jul в кольорах України

Український бренд Jul представив кампейн нової весняної колекції в кольорах України. Частину коштів Частину коштів із продажу кожної речі надсилають на підтримку озброєння для ЗСУ через фонд "Повернись живим".

Основне виробництво бренду знаходилося в Броварах, однак спільними зусиллями марки, тепер нові колекції створюються в безпечних куточках України.

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Нова колекція Jul – це ретроспектива України, яку ми знаємо та любимо. Це вдячність сильній країні за те, якою вона є зараз та очікування переродженої України, яку ми полюбимо ще сильніше. Лінійка одягу складається з кольорів, які обрали зовсім невипадково.

Жовтий – це найтепліше херсонське сонце, чорний – вугілля кар‘єрів Донеччини, брунатний – вічні карпатські ліси, квітки – пахучі поля Київщини, різноманітні відтінки блакитного – очевидне посилання на найміцніше небо у світі, українське. Особливе місце посідає смужка – символ мінливості,

– пояснюють вибір відтінків Jul.

Як і всі українські бренди, марка також передає частину коштів від продажів кожної речі на підтримку української армії. Гроші перераховують у фонд "Повернись живим". Усю колекцію бренду – дивіться на сайті.



Весняна колекція бренду Jul / Фото з сайту бренду



Весняна колекція бренду Jul / Фото з сайту бренду



Весняна колекція бренду Jul / Фото з сайту бренду



Весняна колекція бренду Jul / Фото з сайту бренду