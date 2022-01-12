Британка Алісія Родді вчить, з чим можна носити чорні шкіряні штани: модні образи

Шкіряні штани не втрачають своєї популярності навіть взимку. Їхню актуальність в холодний сезон демонструє на собі британка Алісія Родді.

Інстаграм британської інфлюенсерки Алісії Родді – справжній клондайк стильних образів. Фешіоніста щодня ділиться стильними образами, в яких поєднує трендові речі та прості фактури.

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Знаменитість дуже любить чорний колір, тому часто її аутфіти складаються саме з таких монохромних поєднань. Втім, аби образи не виглядали занадто похмуро, Алісія розбавляє їх акцентними деталями – яскравими сумками, шапками, шарфами, або ж узагалі робить яскравий верхній одяг головною родзинкою.

Та які б образи інфлюенсерка не складала, вона досить часто використовує шкіряні штани. З ними вона складає аутфіти у стилі кежуал одягаючи пуховики чи дублянки, а також створює елегантні образи з додаванням пальт та чобіт на підборах.

Шкіряні штани функціональні тим, що їх можна досить легко вписати в будь-який стиль. Креативний директор бренду Celine Еді Сліман під час Тижня моди осінь – зима 2021/2022 показав кілька цікавих способів, як носити в цьому сезоні шкіряні штани.

Алісія модними порадами скористалася, тож носить такі штани з черевиками на масивній підошві, масивним верхнім одягом та заправляє в чоботи.

З дублянкою



Алісія Родді показує з чим носити шкіряні штани / Фото з інстаграму модниці

З пальтом



Алісія Родді показує з чим носити шкіряні штани / Фото з інстаграму модниці



Алісія Родді показує з чим носити шкіряні штани / Фото з інстаграму модниці

Зі шкіряною курткою



Алісія Родді показує з чим носити шкіряні штани / Фото з інстаграму модниці

З яскравою шубою



Алісія Родді показує з чим носити шкіряні штани / Фото з інстаграму модниці

З підборами



Алісія Родді показує з чим носити шкіряні штани / Фото з інстаграму модниці

З черевиками



Алісія Родді показує з чим носити шкіряні штани / Фото з інстаграму модниці



Алісія Родді показує з чим носити шкіряні штани / Фото з інстаграму модниці