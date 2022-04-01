Бренд Oscar de la Renta виставили на аукціон сукню Сари Джессіки Паркер, щоб допомогти Україні

Популярний американський бренд Oscar de la Renta вирішив допомогти Україні. Модний дім організував онлайн-аукціон, на якому продасть сукню Сари Джессіки Паркер.

Чимало світових зірок допомагають Україні та біженцям, які були змушені покинути свої домівки. Відомий бренд також вирішив долучитися до допомоги. Окрім сукні головної героїні серіалу "І просто так", на аукціоні будуть також виставлені вінтажні аутфіти.

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На аукціон бренд Oscar de la Renta виставив сукню Сари Джессіки Паркер, в якій вона з’явилася на прем’єру сиквелу культового серіалу "І просто так". У цій сукні акторка з’явилася у грудні 2021 року разом з чоловіком та сином на червоній доріжці.



Брендова сукня Сари Джессіки Паркер / Фото з Getty Images

Стартова ціна лота – 7 500 тисяч доларів. Усі виручені кошти будуть передані фонду UNICEF, який відкрив спеціальний рахунок для допомоги Україні.

Сіра сукня Сари Джессіки Паркер виготовлена з шовкового шифону та прикрашена ручною вишивкою зі сріблястих паєток. Виріб доповнений рожевою фатиновою вставкою та тюлевою накидкою. На створення цієї сукні у нью-йоркському ательє пішло понад 150 годин.



Брендова сукня Сари Джессіки Паркер / Фото з Getty Images