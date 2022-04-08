Бренд One by One придбав два автомобілі, які відправляться до бійців в гарячі точки України

Український бренд жіночого одягу One by One з перших днів війни почав шити для наших захисників бронежилети та розгрузки. На 44-ий день протистояння загарбникам, бренд поділився першими успіхами – вони придбали машини для військових.

У перші дні війни всі українці перебували у стані шоку, тотальної розгубленості та відчаю. Втім згодом всі зрозуміли, що зараз варто міцно тримати інформаційний фронт та підтримувати нашу економіку.

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Якщо в перші дні війни українські бренди масово перекваліфікувалися та почали шити для захисників балаклави, флісові кофти, берці, бронежилети та розгрузки, то вже згодом вони почали випускати патріотичні колекції, гроші з продажу яких досі передаються на потреби ЗСУ.

До багатьох українських дизайнерів приєднався бренд One by One. У їхній колекції одягу – славнозвісні футболки "Доброго вечора, ми з України" та худі "Русский военний корабль, иди…". Тепер бренд має в наявності спортивні костюми з прапором України, поло з синьо-жовтим серцем та синьо-жовті штанні костюми.

Засновниця бренду Лідія Сметана подякувала всім клієнтам, які купували речі з дропу "UKRAINE IS" Завдяки всім нам, компанія змогла придбати автомобілі, які поїдуть в гарячі точки і будуть допомагати нашим воїнам боронити Батьківщину.

"Я вирішила створити український бренд понад 6 років назад і жодного разу не пошкодувала. А саме зараз кожного дня отримую підтвердження, що це рішення було вірним. Саме завдяки команді, тобто вам, нашим клієнткам ми можемо творити дива. Найцінніше зараз – відчуття єдності всього нашого народу, яке зараз приклад для всього світу", – зазначила засновниця бренди.

Вона також зазначила, що бренд продовжить шити плитоноски, допомагати тим, хто виїхав з рідних міст та збирати кошти для ЗСУ, щоб кожний наш воїн повернувся додому.



"Кожне ваше замовлення – можливість для нас неспинно допомагати більше і більше", – додала Лдія Сметана.