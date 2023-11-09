Dior зняв в рекламу з їзраїльською моделлю: до чого тут Белла Хадід

ЗМІ вибухнули новиною, буцімто бренд Dior розірвав контракт з моделлю Беллою Хадід, оскільки вона підтримала Палестину. І після цього одразу ж запросив стати обличчям бренду ізраїльську модель Май Тагер. Однак, все далеко не так і пояснюємо чому.

Понад місяць тому, 7 жовтня, Ізраїль масовано обстріляли ракетами з Сектора Гази, а на територію країни проникли палестинські бойовики з ХАМАС. Це стало суттєвим загостренням між Ізраїлем та ХАМАС, яке переросло у війну.

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Чимало зірок розділились на тих, хто підтримує Ізраїль і окремо на тих, хто підтримує Палестину. Белла Хадід – відома модель яка народилася у Вашингтоні в сім’ї американки та палестинця. Вона постійно нагадує про свої корені та підтримує Палестину. В одному зі своїх інтерв’ю Белла навіть зізналася, що через свою позицію вона часто має конфлікти та втрачала багатомільйонні контракти.

Після атаки ХАМАС на Ізраїль Белла Хадід тривалий час не робила заяв, втім наприкінці жовтня вперше публічно висловилася.

"Моє серце обливається болем від травми, яку я бачу, а також від травми покоління моєї палестинської крові. Бачачи наслідки авіаударів у Газі, я сумую разом із усіма матерями, які втратили дітей і дітьми, які плачуть самотні", – написала модель.

Вона також додала, що "сумує разом з ізраїльськими родинами, які зазнали болю та наслідків" після атаки ХАМАС.

Згодом на інстаграм-сторінці турецького видання Yeni Şafak з’явилася інформація про те, що бренд Dior замінив Беллу Хадід через її антиізраїльські висловлювання на ізраїльську модель Май Тагер.

Втім бренд Dior не розрив контракт з американсько-палестинською моделлю. Контакт Белли Хадід з французьким брендом завершився ще в березні 2022 року. Модель Май Тагер також була запрошена до рекламних зйомок у 2022 році та взяла участь в святковій кампанії Dior у 2023 році. Однак коментарі під рекламним роликом рясніють словами "Белла Хадід" та хештегом #Boycott Dior.

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