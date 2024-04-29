Олександр Терен став частиною першої чоловічої колекції CHER’17 Man: мотивуюче відео

Український мас-маркет бренд CHER’17 випустив дебютну чоловічу колекцію одягу. Натхненниками колекції стали Олександр Терен, Євген Таллер та Костянтин Євтушенко.

Бренд не лише створив чоловічу колекцію, але й запросив до зйомок кількох відомих особистостей.

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Амбасадорами й натхненниками дебютного дропу CHER’17 Man стали троє успішних чоловіків: підприємець, учасник списку Forbes "30 до 30" Євген Таллер, військовий, ветеран, письменник Олександр Терен і керівний партнер UNIT.City Костянтин Євтушенко.

Всі вони дуже різні за професійним досвідом, світоглядом і стилем життя, але кожен із них є мотиватором для багатьох людей і відповідає цінностям бренду. Ця історія геть не про "успішний успіх", а про реальні дії та щире прагнення змінювати світ на краще.

"Нас завжди надихали чоловіки. Їхня сила, бажання працювати й рухатися, створювати та змінювати світ. Ми мріяли створити колекцію чоловічого одягу, з яким легко бути собою, впевнено приймати щоденні виклики та мати змогу розказати про себе без необхідності щось говорити", – зазначила засновниця CHER’17 Тетяна Парфільєва.

Перший герой інтерв’ю надихнув бренд на створення чоловічої колекції CHER’17 Man, оскільки він щоденно мотивує тисячі людей не зупинятися, змінювати світ на краще й рухатися вперед, незважаючи ні на що.



Олександр Терен – військовий, ветеран, ведучий шоу «Відвал ніг або ALL інклюзів», письменник і людина великої сили.

Люди і справи, які вдаються – це однозначно мій двигун і рушій, які мене мотивують рухатись. Одяг для мене – це баланс. Передусім, це про зручність і комфорт. Але, звичайно, і про спосіб самовираження,

– зазначив Олександр Терен.

Колекція вийшла досить збалансованою й відповідає всім гардеробним потребам чоловіків, які передусім цінують якість та зручність. Серед моделей є світшоти, джинси, сорочки, футболки з принтами, шорти, поло, теніски та майки. Речі створені з практичних натуральних тканин, а в колірній гамі переважають базові нейтральні відтінки, зокрема блакитний, сірий, білий та чорний.

На сторінці бренду в інстаграмі ви зможете побачити інтерв’ю зі всіма трьма натхненниками, які розповіли про проблеми сучасного світу, мотивацію, мрії та одяг.