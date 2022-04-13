Не тільки Chanel: бренд Celine також відмовляється продавати одяг росіянкам

Громадянці РФ не продали одяг Celine в найбільшому ТЦ у світі The Dubai Mall. Росіянка вже пожалілася в мережі на ще одну заборону від знаменитого бренду.

Ще тиждень тому із заголовків українських та світових ЗМІ не сходили росіянки, які різали сумки Chanel, а тепер до відомого французького бренду долучився ще один модний дім Celine.

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У мережі відслідкували інстаграм-сторіс російської моделі Поліни Батичек, яка зараз відпочиває у Дубаї. Громадянка країни-окупанта зібралася "витрачати бабки" у відомий ТЦ The Dubai Mall, в якому зібрані чи не всі знамениті світові бренди.

Однак витрати гроші їй не вдалося, адже в магазині Celine їй відмовили будь-що продавати, через те, що вона росіянка. Люксовий бренд також змінив свою політику продажі через вторгення Росії в Україну.

Хитра росіянка, вочевидь, не влаштовувала скандалів, втім записала відеозвернення в інстаграм-сторіз із закликом допомогти їй людям з білоруським та казахстанським паспортом. За її словами, вона хоче придбати одяг та аксесуари не лише для себе, але й друзів.



Росіянкам не продають одяг в Celine / Фото з інстаграм-сторіз

Зі своєю 20-тисячною аудиторією в інстаграмі, дівчині таки вдалося знайти людину, яка замість неї здійснила покупку в Celine. На кадрі вона показала фото з магазину Loewe з пакетами від різноманітних люксових брендів Dior, Hermes та Christian Louboutin.



Росіянкам не продають одяг в Celine / Фото з інстаграм-сторіз

З чого розпочалося обурення росіянок на Chanel

Люксовий бренд Chanel не лише покинув ринок у Росії, але й перестав продавати речі всім громадянам країни-окупанта. Виняток складає мала частка росіянок, які не живуть у Росії. Для цього їм треба підписати окремий документ, в якому зазначається, що куплена річ не опиниться на території РФ.

Після того, як росіянки зрозуміли, що люксовий бренд Chanel більше не радий бачити їх у своїх магазинах – почали масово критикувати марку. Так, московська дизайнерка назвала "речі від Chanel повним Г", хоча раніше радо ходила на світські заходи бренду, на які її запрошували.

Росіянки у своїх телеграм-каналах масово скаржаться на те, як їм відмовляють продавати одяг у будь-яких магазинах Європи чи на Близькому Сході в ОАЕ. Згодом російська телеведуча Вікторія Боня перерізала свою сумку Chanel, до її челенджу долучилися інші росіянки, які вчинили аналогічно. В мережі також критикують такі безглузді та дешеві шоу росіянок.