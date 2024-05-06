5 наймодніших босоніжок літа: що варто придбати вже у травні

З початком справжнього потепління, модниці відкидають лофери, заміняючи їх на відкриті босоніжки, без яких неможливо уявити весняно-літній сезон.

Цього року бренди запропонували кілька трендових моделей, які гармонійно впишуться в будь-який образ в теплий період. Радимо вам обирати для себе взуття від платформи до зав’язок.

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Із зав’язками

Ця ефектна деталь тримається в модних трендах вже тривалий період. Дівчата люблять зав’язки на босоніжках, оскільки вони додають взуттю елегантності та певної яскравості. Обирайте зав’язки на босоніжках на підборах чи на сандалях, якщо ви є прихильницями плоскої підошви.



Актуальні босоніжки на літо 2024 / Фото L'officiel

Білі моделі

Цей сезон наповнений різноманітними кольорами - від вишневого-червоного, королівського синього до золотого, втім першу позицію очолив вишуканий білий колір. Чимало брендів представили босоніжки з ремінцями, ніжними зав’язками чи підошвою у білому кольорі.



Красиві босоніжки на літо 2024 / Фото L'officiel

На платформі

У моду входить взуття на платформі. Стилісти кажуть, що купівля таких босоніжок – вдала інвестиція, оскільки це підтверджують модні бренди, які випустили чимало взуття на платформі. Ця деталь знову набуває популярності, тому вам лише залишається обрати для себе комфортну висоту.



Стильні босоніжки на літо 2024 / Фото L'officiel

Peep-toe

Минулих сезонів відбулося зіркове повернення взуття з відкритим мисом, яке ще називають peep-toe. Широко популярні у 2000-х, такі босоніжки були переосмислені в останніх колекціях Ralph Lauren, Versace, Balmain та інших брендів.



Модні босоніжки на літо 2024 / Фото L'officiel

Сяючі

До ніші яскравого взуття цього сезону можна віднести взуття з блискітками чи перлинками. Такі босоніжки ідеальні для вечірніх виходів чи кежуальних образів.



Трендові босоніжки на літо 2024 / Фото L'officiel

Кожна пара представленого взуття має потенціал стати справжньою зіркою у ваших образів. Важливо лише орієнтуватися на стиль та обирати такі пари, які справді пасуватимуть до тих речей, які є у вашому гардеробі.