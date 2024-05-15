Як впізнати Борщівську та Яворівську вишиванку: основні деталі, які їх відрізняють

У кожній вишитій сорочці зашифровані сакральні символи, які зберігають історію народу та його ідентичність. Кожна вишиванка оздоблена особливим орнаментом, який здатен розповісти з якого регіону вона походить. Сьогодні розповімо, що відрізняє Борщівську та Яворівську вишиванку.

Про регіон вишиванки розповідають особливості техніки вишивання, які використовують в кожній області, пише Fashion 24. Щоб при виборі вишиванки вам було легко орієнтуватися з якого регіону вона походить, важливо знати особливості кожної з них.

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Як виглядає Борщівська вишиванка

Борщівська вишиванка легко впізнається, оскільки на ній вишито багато чорних узорів. З переважаючим чорним кольором на сорочці існує певна легенда. Кажуть, що під час татарського набігу загинули всі місцеві чоловіки, тож жінки з навколишніх сіл заприсяглися впродовж 7 поколінь вишивати сорочки тільки чорними нитками.

Останнє покоління народилося на початку XX століття, втім після цього колір борщівської вишиванки не втратив актуальності.



Модна Борщівська вишиванка / Фото Pinterest

Борщівські майстрині використовують кілька технік вишивання сорочки: ретязь, колодки, ланцюжок, мережива і підстелений хрестик. А от самих технік вишивання борщівської сорочки нараховується понад 50.

Дослідники знаходили у борщівській вишиванці ознаки трипільської культури. На тканину переносили малюнки, які найчастіше можна було побачити на глиняних глечиках, горщиках, посуді та інших виробах майстра.

Цілком можливо, що саме глиняні вироби трипільських часів надихнули вишивальниць та створення орнаменту борщівської вишивки.



Красива Борщівська вишиванка / Фото Pinterest

Як виглядає Яворівська вишиванка

Ця вишиванка притаманна Яворівському району Львівщини. Виріб характеризується чотирма найпопулярнішими кольорами: зеленим, помаранчевим, жовтим та чорним. У цьому регіоні широкої популярності набула вишивка гладдю, що на Львівщині має назву гапт.

Яворівський гапт наприкінці XIX століття складався з дрібних мотивів, таких як "сосонки", "деревця", "клинці", "кривульки", що їх вишивали хрестиком.



Модна Яворівська вишиванка / Фото Pinterest



Красива Яворівська вишиванка / Фото Pinterest

Вже у 20-х роках ХХ століття у вишивці Яворівщини з’явилися квіткові орнаменти, вишиті кольоровими нитками. Найуживанішою стала двобічна гладь яка поєднувалася зі стебловим швом, козликом, за голку, ланцюжком.

Впізнати вишиванку цього регіону також просто. Яворівська сорочка всіяна квітами, листочками, пуп’янками з пагінцями, вусиками та відростками.