Бордові чоботи – найпопулярніше взуття сезону: з чим їх носять інфлюенсери
Джерело:Vogue Ukraine
Головне взуття 2023/24 року вже приміряли Кендалл Дженнер та Вікторія Бекхем. Вони продемонстрували, що чоботи у бордовому кольорі цілком можуть бути базою осінньо-зимового гардероба.
Тепер фешн-експерти пророкують бордовим чоботам шалений успіх в поточному сезоні. І хоча модні бренди уже десятиліттями регулярно інтерпретують різні форми такого взуття, цього року інтегрувати їх у свій гардероб може кожна.
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Послуговуючись образами світових знаменитостей, розповідаємо, як це зробити.
Кендалл Дженнер
Світська левиця підкреслила сірий тренч з поясом на талії бордовими шкіряними чоботами на високих підборах. Образ завершили окуляри в авіаторській оправі.
Вікторія Бекхем
Британська модельєрка також не пропустила цей тренд. До актуального взуття вона обрала строгу приталену сорочку небесного кольору, яку заправила в бордову максіспідницю. Монохромний низ образу зірка доповнила сумкою в тон.
Також ви можете надихатися образами відомих інстаграм-інфлюенсерок та брендів.
Вдала стилізація бордових чобіт / Фото Sézane
Поєднання бордових чобіт і мʼятного одягу / Фото pinterest RD's Obsessions