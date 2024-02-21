Блейк Лайвлі одягнула спортивні штани у вигляді взуття: фото дивного образу

Американська акторка та зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі здивувала дивним образом. Вона одягнула спортивний костюм, штани якого вразили незвичністю.

Дружина актора Раяна Рейнольдса не є активною користувачкою в інстаграмі та рідко завантажує в соціальну мережу свої образи.

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Востаннє Блейк з’явилася на модному показі Michael Kors. Акторка є матір’ю 4 дітей, тож приділяє час своїм донечкам. Втім нещодавно знаменита білявка таки залишила дітей вдома з чоловіком, щоб відвідати популярну спортивну подію.

Образ Блейк Лайвлі

Акторка минулого тижня відвідала Супербоул. Знаменитість обрала для себе червоний спортивний костюм, але не простий, з певною родзинкою. Блейк вирішила одягнути костюм з колаборації Adidas x Balenciaga, підібравши до нього білий топ.

Червону куртку з білими смужками, які є характерними для спортивного бренду, акторка поєднала зі штанами, які часто випускає Balenciaga. Це штани-чоботи, які одягаються як одне ціле.

До такого спортивного образу зірка серіалу "Пліткарка" підібрала золоті прикраси від бренду Tiffany and Co. Блейк Лайвлі одягнула золоті сережки та масивні ланцюжки з великими браслетами. Свій аутфіт акторка довершила кучерями.



Блейк Лайвлі одягнула незвичний спортивний костюм / Фото з інстаграму акторки



Блейк Лайвлі одягнула незвичний спортивний костюм / Фото з інстаграму акторки

Цікаві факти про Супербоул

Супербоул у 2024 році побив світовий рекорд і став найпопулярнішою телевізійною подією за останні 55 років. Суперкубок дивилися 123 мільйони людей. Це найбільша кількість глядачів після висадки Ніла Армстронга на Місяць у 1969 році.

За першість боролися дві команди американського футболу - "Канзас-Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско Сорок Дев'ять". Перемогу у матчі здобули "Канзас-Сіті Чіфс". Саме в цій команді грає бойфренд Тейлор Свіфт, 34-річний Тревіс Келсі.