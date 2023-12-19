Блейк Лайвлі одягнула яскраву мінісукню та стала схожою на Барбі: фото акторки

Знаменитість ризикнула зібрати монохромний рожевий лук. Вона вирішила надихнутися стилістикою світу Барбі, який розірвав усі тренди після виходу шалено популярного однойменного фільму.

Зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі опублікувала в інстаграмі ефектні фото. Акторка позувала у яскраво-рожевій мінісукні Oscar de la Renta, поверх якої накинула не менш яскраве рожеве пальто від Valentino. Образ вона доповнила рукавичками, туфлями з гострим носком і сумочкою в тон.

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Лук повністю вписався у стилістику barbiecore, яка заполонила інтернет ще пів року тому – після виходу найбільш очікуваної кінопремʼєри року.

Акцентним елементом стали масивні темні прикраси від Lorraine Schwartz. Довге світло-русяве волосся акторка вклала хвилями, що також цілком у стилі лялькового образу.



До слова, раніше Блейк Лайвлі уже позувала зі стильною зачіскою у силі Барбі. Це напівхвіст, зібраний на маківці, у поєднанні з локонами.