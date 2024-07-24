Блейк Лайвлі й Джіджі Хадід приголомшили образами на прем'єрі фільму "Дедпул і Росомаха"

Блейк Лайвлі відвідала прем'єру фільму "Дедпул і Росомаха" в Нью-Йорку, привертаючи увагу всіх присутніх на червоній доріжці. Акторка, відома своєю елегантністю та стилем, з'явилася на заході разом із моделлю Джіджі Хадід.

Їхній спільний вихід став однією з найяскравіших подій вечора. Обидві знаменитості продемонстрували вишукані образи.

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Блейк Лайвлі й Джіджі Хадід приголомшили образами на прем'єрі фільму

Акторка Блейк Лайвлі та модель Джіджі Хадід вирішили обрати образи, натхненні костюмами головних героїв кінострічки "Дедпул і Росомаха". Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці в елегантному бордовому костюмі з візерунками, що нагадують костюм Дедпула. Костюм мав відкриті плечі, додаючи образу витонченості та сміливості.

Блейк Лайвлі й Джіджі Хадід / Фото Associated Press

Джіджі Хадід обрала комплект від Miu Miu, який складався з топу і спідниці з низькою посадкою. Цей образ був стилізований під костюм Росомахи, підкреслюючи силу та стиль персонажа. Обидві знаменитості виглядали впевнено та ефектно, вшановуючи таким чином головних героїв фільму та додаючи події особливого шарму.

"Дедпул і Росомаха": дивіться онлайн трейлер фільму

На прем'єрі фільму "Дедпул і Росомаха" Блейк Лайвлі та Джіджі Хадід не тільки продемонстрували свої стильні образи, але й сфотографувалися разом із головними зірками фільму – Раяном Рейнольдсом та Г'ю Джекманом.