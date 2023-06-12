Які білі сукні в моді цього літа: влучні образи, які ви захочете повторити

Влітку особливої популярності набирають сукні білого кольору. Вони чудово пасують до сонячної погоди, і є доволі практичними, оскільки не притягують до себе сонячне проміння так, як це роблять, до прикладу, чорні сукні.

Інфлюенсери обирають цього літа сукні на довгий рукав, але короткої довжини, довгі з глибоким розрізом та квітковою аплікацією, чи з напівпрозорого матеріалу, пише 24 Канал.

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Та які б плаття не обрали модниці, всі ці вироби об’єднує одне – білий колір. Такі сукні по праву вважаються найпопулярнішими в теплу пору року.

Завдяки своєму святковому вигляду, білосніжні сукні не потребують додаткового доповнення. Варто лише одягнути мінімалістичні балетки, босоніжки чи сандалі та довершити look стильними аксесуарами – сонцезахисними окулярами чи прикрасами.

Цього літа інфлюенсерка Розі Гантінгтон-Вайтлі обирає трикотажну сукню довжини міді з цікавими напівпрозорими вставками.

Жюлі Феррері прогулювалася Каннами у сукні-бюстьє лаконічного крою та в шовковій сукні з легким флористичним малюнком.

Ельза Госк робить ставку на білий довгий сарафан, який поєднує зі сланцями та сумкою-шопером від Prada.

Цього року в тренді об’ємні квіти на сукнях, тож можете звертати увагу на цю деталь, або ж доповнювати свої вироби чокерами з квітки. Також не забувайте про сукні-кроше, які є дуже популярними цього сезону.