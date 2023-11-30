Підступний колір: як носити біле взимку так, щоб силует не був пласким і круглим

Світлі образи зимою виділяються серед загальної маси звичних темних кольорів. Але стилісти попереджають: якщо одягнути суцільне біле, то ефект буде зовсім не таким, на який ви очікували.

Білий колір освіжає, робить вигляд легшим і додає романтичності. Та без поєднання відтінків, принтів і фактур ваш образ може стати пласким і скидатися на білу пляму. Тому пропонуємо вам прості, але дієві формули комбінування білих речей від української стилістки Олени Шевченко.

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Вертикальна лінія

Вертикаль візуально додає зросту, та нейтралізує об‘єм білих пуховиків. Тому підберіть собі довгий шарф і шапку. І бажано, щоб вони були на 1 – 2 тони темнішими або світлішими вашого основного одягу.

Також гарною вертикальною лінією буде довгий пасок, який звисає вздовж верхнього одягу.



Як створити вертикальну лінію в образі / Фото Олени Шевченко

Темні плями

Можна умовно створити вертикальну лінію за допомогою темних плям внизу і вгорі образу.

Наприклад:

темна шапка + темне взуття;

темний шарф + темне взуття;

темний шарф + темніші штани;

темніша сумка + темніше взуття



Як створити вертикальну лінію в образі / Фото Олени Шевченко

Різні відтінки

Сміливо міксуйте різні температури кольорів та відтінки. Головне правило: вони повинні бути приблизно однакові за яскравістю. Дизайнерка зауважує, що молочний з бежевим і коричневим будуть виглядати куди цікавіше, ніж суцільно світлий образ.



Як створити цікавий образ з білими речами / Фото Олени Шевченко

Різні фактури

Світлий колір відбиває світло, тому гладенькі білі речі виглядають пласкими. Отже, сміливо використовуємо різні фактури: пухнаста шуба, шкіряні штани, фактурна в‘язка шарфа та шапки – все це зробить образ більш гармонійним.



Як створити цікавий образ з білими речами / Фото Олени Шевченко

Мікс білого та світлих кольорів



Як створити цікавий образ з білими речами / Фото Олени Шевченко

Додавайте в лук інші світлі відтінки: молочний, світло-сірий чи навіть блакитний. Яскраві комбінації – освіжають.



