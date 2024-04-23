Біла сукня – наймодніший тренд весни: як виглядають стильні фасони

Всі ми звикли до твердження, що в кожної дівчини має бути в гардеробі базова маленька чорна сукня. А як щодо білої? Цей колір теж є класикою, а сукня підійде під всі випадки життя.

У весняно-літньому сезоні дизайнери вирішили відійти від позачасової тенденції та надали перевагу світлим сукням. На подіум моделі виходили в спокусливих та прозорих міні та елегантних сукнях в довжині максі.

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Білий є практичним та розкішним кольором, який стане доповненням до ваших численних нагод – прогулянки у вихідний день чи вечірнього заходу. Радимо вам дізнатися, як саме пропонують носити білу сукню цієї весни модні бренди.

Довжина міні

Плаття довжини міні очолює всі модні колекції різних років. Ви можете обрати для себе базову сукню в мінімалістичному крою, з нотками грайливості у вигляді подовженої сорочки. Також не забувайте про сексуальність, тому обирайте обтислі варіанти, які підкреслять вашу талію.



Трендові сукні на весняний сезон / Фото L'officiel

Довжина максі

Така сукня стане чудовим варіантом для вечірнього виходу. Вона неодноразово з’являлася на показах весна-літо 2024. У колекції українського бренду Bevza шовкова приталена модель була головним і самостійним елементом образу, а Carolina Herrera представили виріб з глибоким V-вирізом та драпіруванням.



Модні сукні на весняний сезон / Фото L'officiel

Різноманіття акцентів

Біле плаття не обов’язково повинне бути однотонним та мінімалістично скроєним. Додавати особливої родзинки йому можуть акцентні елементи у вигляді бахроми чи мережива. Також звертайте увагу на квіткові мотиви, які можуть бути у вигляді 3D бутонів на сукні.



Красиві сукні на весняний сезон / Фото L'officiel

Комбінуйте білу сукню з класичними чорними туфлями чи слінгбеками або ж білим взуттям для створення монохромного образу. У весняну пору ще можете доповнювати look чоботами та верхнім одягом – тренчем або пальто.