Бейонсе виблискувала на концерті в сукні від українського бренду: ефектні кадри

Американська співачка Бейонсе схоже сподобала собі українських талановитих дизайнерів, оскільки вже не вперше з’являється у вбранні від наших брендів. Нещодавно на концерті виконавиця знову сяяла у фантастичній сукні від української марки.

Від травня Бейонсе гастролює зі своїм туром "Renaissance", пише 24 Канал. Співачка вже об’їздила Європу, чимало штатів в Америці та виступатиме перед глядачами до початку грудня.

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Для свого виступу у Феніксі, штат Аризона, американка обрала неймовірну сукню трендового відтінку металік, яку пошив для неї український молодий бренд YASPIS разом з грузинським брендом Situationist.

Сукня складалася з перехресного ліфа та мідіспідниці з вирізом до стегна. Сукню довершувала нюдова вставка на талії з переливаючими камінцями та довгими сріблястими рукавицями.

Виконавиця розпустила волосся та залишила його прямим, довершивши свій вихід сріблястими сережками та макіяжем в коричневих тонах.



Розкішний образ Бейонсе / Фото інстаграм @beyonce



Розкішний образ Бейонсе / Фото інстаграм @beyonce

Як зазначає видання Elle, бренд YASPIS запустили у 2021 році. Креативна директорка та засновниця модного бренду YASPIS Ніна Коломійцева спільно з грузинським брендом SITUATIONIST та його креативним директором Іраклі Русадзе представили колаборацію під час Тижня моди в Парижі в рамках зимової колекції 2023/24. Колекція надійде в продаж восени 2023 року.

Бейонсе в речах українських брендів

У 2023 році Бейонсе багато разів з’являлася в речах від українських брендів. На виступ готельного комплексу в Дубаї співачка одягнула рожеву сукню з блискучим корсетом від українського дизайнера Івана Фролова.

Вдруге у сукні від бренду FROLOV зірка з’явилася нещодавно під час свого концерту в Лас-Вегасі. Бейонсе одягнула металеве мініплаття, верхня частина якого під час виступу трансформувалося на прозоре боді з вишитим вручну серцем FROLOV.

Також в колекції Бейонсе є капелюхи та кепі від львівського дизайнера Руслана Багінського. В одному з них співачка відкрила свій концерт у Стокгольмі. Вона одягнула в об’ємний сріблястий капелюх всю свою танцювальну команду.

Згодом співачка одягала кашкет з блискітками в Атланті від Ruslan Baginskiy, а також довершувала свій червоний комбінезон червоним капелюхом в Лондоні