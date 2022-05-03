Белла Хадід з’явилася у Нью-Йорку в речах від української дизайнерки Світлани Бевзи

Знаменита манекенниця Белла Хадід з’явилася на вулицях Нью-Йорка в образі від української дизайнерки Світлани Бевзи.

Американська модель Белла Хадід любить українські бренди. Час від часу знаменитість обирає до своїх образів речі від української марки. Кілька років тому Белла вразила вибором своєї сукні на благодійному вечорі, обравши виріб від української дизайнерки Світлани Бевзи.

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1 травня знаменитість знову приміряла вбрання від бренду Bevza. Цього разу 25-річна зірка подіумів одягнула речі чорного кольору з нової колекції Bevza FW 22/23.

Українська дизайнерка вже кілька років представляє свої колекції на Тижні моди у Нью-Йорку, тож про неї дізнаються щоразу більше стилістів, які згодом одягають своїх клієнтів у речі від нашого бренду.

У сукнях від Bevza красувалася зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон, одна з головних героїнь серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, співачка Селена Гомес, акторка Емілі Ратажковскі та багато інших.

Белла Хадід в образі від Bevza

На вході в готель The Mercer Hotel Беллу Хадід сфотографували папараці. Вона одягнула чорний кроп-топ з вирізами та шкіряні штани на низькій посадці з веганської шкіри.

Ефектний вихід Белла доповнила своєю улюбленою зачіскою у стилі 2000-х з зібраним волоссям в крабику. Серед аксесуарів манекенниця також віддала перевагу окулярам з нульових та двошаровому намисту від Chanel. Довершувала образ Белли чорна сумка від бренду Burberry.



Белла Хадід в образі від українського бренду Bevza / Фото з інстаграму



Белла Хадід в образі від українського бренду Bevza / Фото з інстаграму

Белла Хадід обирає українські бренди

У гардеробі світової знаменитості є джинси від відомого українського бренду Ksenia Schneider. Белла неодноразово з’являлася в джинсах від іменитої марки. Також модель має чимало головних уборів від українського дизайнера Руслана Багінського. Також 25-річна модель з’являлася в білосніжному жакеті від бренду Flow the Label.



Белла Хадід в сукні від українського бренду Bevza / Фото з інстаграму моделі

Окрім вбрання, манекенниця підтримує Україну та навіть передала значну частину свого заробітку з Тижня моди на допомогу українців, які постраждали від війни.