Белла Хадід перерахує на потреби українців усі гроші, які заробила на Тижні моди

Американська манекенниця Белла Хадід вже вдруге виступила з заявою, в якій зазначила, що перерахує гроші на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

Кілька днів тому бренд Balenciaga присвятив увесь показ осінньо-зимової колекції Україні. Креативний директор Демна Гвасалія роздав всім гостям синьо-жовті футболки, які дісталися після показу й модельям.

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Відома модель Белла Хадід зробила фото у футболці в кольорах українського прапора та вчергове заявила, що пожертвує гроші українцям. Американка зазначила, що віддасть всі гроші, які заробила на Тижні моди у Парижі.

"Дивитися, як мої українські друзі та колеги старанно працюють тут, у Європі, перебуваючи так близько, але й так далеко від своїх сімей/друзів/домівок в Україні, що переживають одну з багатьох жорстоких окупацій та вторгнень, які відбуваються просто зараз у світі – це стало для мене дуже емоційним та приголомшливим досвідом", – заявила Белла в інстаграмі.

Модель написала, що цей тиждень показав їй силу та наполегливість людей, які її оточують та які переживають справжній жах. За словами Белли, почути їхні історії та побачити емоції – нестерпно. Вона всім серцем підтримує їх та стоїть на боці кожної людини, якої торкнулася ця війна та співчуває всім безневинним людям, чиї життя змінилися назавжди.

Я передам усі свої доходи від цього Тижня моди безпосередньо організаціям, які надають допомогу, притулок та медичну допомогу тим, хто цього потребує на місцях в Україні,

– заявила Белла Хадід.

Також знаменитість продовжить помагати Палестині, звідки її батько Мохамед Хадід.