Найвідвертіший вихід в Каннах: Белла Хадід не посоромилась одягнути сукню, яка оголила груди

Відома модель Белла Хадід здійснила свій перший вихід на червоній доріжці в Каннах та одразу спричинила шквал захоплення. Манекенниця не посоромилась одягнути відверту сукню, яка оголювала її груди.

Белла Хадід любить влаштовувати гучні витівки, тож це вже не перший її вихід на світські події в оголеному вбранні, пише Fashion 24. 20 травня модель прийшла на показ фільму «Учень», який зняв режисер Алі Абассі.

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Образ Белли Хадід

Для виходу на червону доріжку модель обрала бежеву сукню з тюлевого прозорого матеріалу від бренду Saint Laurent. Плаття було оздоблене трендовим драпіруванням та прозорою спідницею довжини міді.

Вражаючим у сукні був відкритий верх. Белла Хадід не одягнула бюстгальтер чи бра, які б закривали груди, тож в оголеному аутфіті вийшла на червону доріжку, красуючись перед фотографами та запрошеними гостями.

До відвертого образу модель підібрала коричневі лаковані слінгбеки з відкритими пальцями. Аутфіт доповнювали прикраси – золоті сережки та персні з масивними каменями. Шию зірка подіумів залишила голою, не одягаючи жодних кольє чи ланцюжків.

Стилісти довершили образ Белли Хадід локонами, а візажисти підкреслили погляд за допомогою чорного олівця. Помітно, що модель почувала себе в такому образі впевнено та радо позувала перед камерами.



Белла Хадід здійснила вихід у відвертій сукні / Фото Getty Images

Варто зазначити, що це вже не вперше Белла Хадід підкорює Каннський кінофестиваль вражаючими аутфітами. У 2021 році модель приїхала на Лазурне узбережжя та продемонструвала образ, який не забудуть всі її фанати.

Белла Хадід в Каннах у 2021 році

Перед фотографами знаменитість позувала у довгій чорній сукні-футлярі від французького бренду Schiaparelli.

Глибоке декольте повністю оголювало груди супермоделі. Белла вдало прикрила їх масивним золотим кольє у вигляді бронхів. На перший погляд, прикраса нагадувала корали, або перевернуте вниз кроно дерева, втім задум полягав у іншому.

Творці цього кольє вирішили створити його у вигляді золотих бронхів, присвятивши виріб боротьбі з пандемією COVID-19, яка вирувала з кінця 2019 року.



Сексуальний вихід Белли Хадід у Каннах у 2021 році / Фото Getty Images

Каннський кінофестиваль на своєму рахунку має чимало зірок, які виходять на червону доріжку у відвертих образах. Прямих заборон на таку оголені образи немає, тож зірки радо вражають публіку сексуальними сукнями.