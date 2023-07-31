Базові речі, які підійдуть для будь-якої пори року: найкраща добірка вбрання

Тренди змінюються, єдине, що залишається поза часом – базові речі. З ними ви можете скласти безліч простих та лаконічних аутфітів незалежно від пори року.

Основу сучасного базового гардероба досить легко визначити завдяки тому, що зараз носять модні інфлюенсери. Це вбрання є практичним, тож легко поєднується з іншими елементами гардероба.

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Вбрання з нашої добірки можна носити не лише влітку, але й восени. В різні пори року одяг однаково буде мати цікавий та особливий вигляд.

Чорний жакет

Цю універсальну річ у своєму гардеробі має кожна дівчина. Жакет чудово працює з будь-яким стилем – романтичним, кежуальним чи мінімалістичним. Також з жакетом добре поєднується різноманітне взуття – від босоніжок на підборах до кросівок.

Шовкова спідниця

Цього року шовкова спідниця здобула популярність разом з джинсовими спіднцями максі. І якщо останній варіант – тенденція, то шовкова спідниця знайде своє продовження і в осінньому гардеробі. Вона буде чудово виглядати з чоботами та кашеміровими светрами.

Штани палаццо

Широкі штани мають надзвичайно ефектний вигляд з обтислим верхом – майками чи корсетами. Для розслабленого аутфіту – обирайте вільні базові фуболки, поєднуючи їх з кросівками.

Бейсболка

Кепка надає образам цікавої родзинки. Влітку вона захищає волосся від сонячного проміння, а восени захистить від дощу та вітру. Найкраще, якщо ваша бейсболка пасуватиме вам кольором до вбрання, яке ви найчастіше носите.

Чорна сумка

Лаконічна сумка чорного кольору ніколи не вийде з моди. Вона буде завжди актуальною, тож додайте до свого гардероба аксесуар, який буде доповнювати ваші щоденні та святкові образи.