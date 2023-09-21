Осінній капсульний гардероб: 9 речей, які необхідні кожній дівчині

Восени за допомогою всього лише кількох речей можна створити красивий сезонний образ. Як правило, осінній стиль зосереджений на класиці, тож це ідеальний час приміряти вбрання, які завжди будуть актуальними та залишатимуться в моді.

Зібране в цій добірці вбрання – буде основою вашого гардероба, а деякі трендові речі, які набули особливої популярності цього року, стануть чудовим доповненням до вашого осіннього аутфіту.

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Біла сорочка

Сорочка білого кольору - незамінний предмет гардероба, який ми всі так любимо. Білу сорочку носила Грейс Келлі, Одрі Гепберн, а зараз без неї не може обійтися жодна модниця.

Сорочка оверсайз залишається найбільш актуальною. Носіть в теплі дні її з майкою, а в холодні – застібнутою на ґудзики.

Штани палаццо

Обирайте широкі штани не лише для офісних буднів, але й для прогулянок. Глибокі, насичені тони – ключові образи цього сезону.

Джинси

Обирайте для себе класичні або широкі джинси, які цього сезону є дуже актуальними. Мішкуваті фасони доволі трендові, тож не пропустіть можливості стильно одягнутися.

Лонгслів

Коли справа доходить до осіннього трикотажу, моделі з коміром виглядають вишукано та красиво, втім ви можете обирати базові лонгсліви.

Спідниця максі

Спідниці до щиколотки особливо модні цього сезону, втім не думайте, що це мікротренд. Така довжина може залишатися актуальною ще багато років. Поєднуйте спідницю з кросівками чи чоботами.

Тренч

Легкі, водонепроникні та невимушено елегантні тренчі – ідеальний верхній одяг, який захистить вас від осіннього холоду та дощів.

Жакет

У теплі осінні дні скористайтеся жакетом. Він буде виглядати затишно з трикотажем чи широкими джинсами.

Балетки

Введіть у свою взуттєву ротацію балетки Мері Джейн, які з приходом осені стали ще більш популярними.

Високі чоботи

Цієї осені робіть ставку на чоботи з підборами до колін. Поєднуйте їх з сукнями, спідницями та джинсами.